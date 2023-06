Snelrechtzittingen voor eerste 14 verdachten van AZ-rellen

De eerste veertien verdachten van de recente rellen in het AZ-stadion moeten dinsdag en woensdag voor de politierechter van de rechtbank in Alkmaar verschijnen. De rechtbank houdt dan themazittingen over het supportersgeweld dat op donderdag 18 mei uitbrak na een thuiswedstrijd van AZ tegen West Ham United.

Dinsdag staan zeven mannen terecht, van wie de meesten nog vastzitten. Woensdag zitten weer zeven verdachten in de beklaagdenbank. Alle verdachten moeten zich verantwoorden voor openlijke geweldpleging tegen stewards en toeschouwers, en een deel van hen ook voor het mishandelen van een politieagent.

Na afloop van de met 1-0 verloren halve finale tegen West Ham United in de Conference League brak een groep AZ-fans door een hek van het AFAS-stadion. Daarna zochten ze op de hoofdtribune de confrontatie met voor West Ham juichende mensen. Op die tribune zaten ook familieleden, partners en vrienden van spelers en leden van de technische staf van West Ham.

De mensen werden belaagd, geslagen en geschopt, stelt het Openbaar Ministerie. Enkele verdachten zouden volgens het OM een vechthouding hebben aangehouden tegenover agenten en hebben geschopt tegen een ME-schild. Een ME’er is op zijn hoofd geslagen.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde de afgelopen weken aandacht aan de ongeregeldheden door foto’s van de verdachten te tonen, waarop meerdere aanhoudingen volgden. Er zijn inmiddels minimaal negentien arrestaties verricht door de politie.