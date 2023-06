Nog ongeveer honderd coronapatiënten in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen nog ongeveer honderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het laagste niveau sinds juli 2021. In de afgelopen twee weken zijn zo’n vijftig ziekenhuisbedden vrijgekomen, komt naar voren uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Precies een jaar geleden, begin juni 2022, behandelden ziekenhuizen bijna tweehonderd positief geteste mensen. Begin juni 2021 waren meer dan achthonderd coronapatiënten opgenomen.

In de afgelopen maanden is de bezetting snel gedaald. Het coronavirus maakt volgens de overheid deel uit van het dagelijks leven, het is zogezegd endemisch geworden. Maar dit betekent niet dat het virus weg is. Mensen kunnen nog steeds besmet raken en besmette mensen kunnen nog steeds in het ziekenhuis belanden door toedoen van het virus. Dat gebeurt wel steeds minder vaak. Gemiddeld worden er ongeveer dertig nieuwe mensen per dag opgenomen. Dat is de laagste instroom sinds juli 2021.