SP hoopt met radicale democratisering weer mensen te trekken

Met “radicale democratisering” hoopt de SP weer kiezers te trekken. Het is een van de belangrijkste vernieuwingen van het beginselprogramma dat zaterdag op een congres in Apeldoorn werd goedgekeurd.

“Radicale democratisering betekent dat mensen weer de grip en de zeggenschap terugkrijgen over hun buurt, hun werk en hun leven”, zei partijleider Lilian Marijnissen in haar toespraak. Het is volgens haar ook het middel om het dalende vertrouwen in de politiek te keren.

Voor de SP betekent radicale democratisering het invoeren van het correctief referendum, meer zeggenschap voor werknemers in bedrijven, huurders weer zeggenschap in corporaties geven en energievoorziening in publieke handen. “We gaan de strijd aan met het kapitalisme”, aldus Marijnissen.

Het was voor het eerst sinds 1999 dat er aan het beginselprogramma wordt gesleuteld. Er is in de partij twee jaar over gediscussieerd. In de actualisatie is er meer aandacht voor zaken als klimaat, digitalisering en dus zeggenschap. Veel van deze punten moeten nog nader uitgewerkt worden.

Er waren ruim honderd wijzigingsvoorstellen ingediend door de leden. Die werden allemaal overeenkomstig het advies van de programmacommissie, die werd voorgezeten door oud-Kamerlid Ronald van Raak, aangenomen of weggestemd. Er waren bijna geen tegenstemmers.

Er zijn zaken geschrapt die al in verkiezingsprogramma’s waren veranderd. Zo staat er niet meer in dat de NAVO zo snel mogelijk moet worden opgeheven. Net als in het laatste verkiezingsprogramma staat er ongeveer niks in over migratie.

Marijnissen ging er wel in haar toespraak op in. Ze richtte zich daarbij vooral tegen de arbeidsmigratie. Ze hekelde de uitbuiting van deze groep. De partij wil dat er een tijdelijke stop komt op het naar Nederland halen van goedkope arbeidskrachten.

Marijnissen haalde ook nog uit naar PvdA en GroenLinks. “Wij doen niet mee aan fractiefusie in Den Haag om vervolgens Rutte te gedogen.” Wij gaan de strijd aan voor een alternatief voor twaalf jaar Rutte, zei de SP-leider.