Rutte heeft op congres tijd gekocht en gekregen voor asielpakket

VVD-leider Mark Rutte heeft op het congres van de liberalen tijd gekocht voor een maatregelenpakket om de asielinstroom te verlagen. Als er voor de zomer niets ligt, of een pakket dat onvoldoende perspectief biedt om grip op asiel te te krijgen, “liggen alle opties open”, zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, asielwoordvoerder van de partij na afloop.

Net als fractievoorzitter Sophie Hermans vindt Brekelmans dat het kabinet pas op vakantie kan als er een pakket ligt. De fractie zal die voorstellen vervolgens “kritisch wegen. De intentie van iedereen is om er uit te komen, maar als dat niet zo is, kan dat consequenties hebben”. Dat kan een kabinetscrisis en uiteindelijk de val van het kabinet Rutte IV betekenen.

Dat zal niet lichtvaardig gebeuren, benadrukte het VVD-Kamerlid zoals eerder ook Rutte dat deed. “Als grootste partij hebben we een extra verantwoordelijkheid om te proberen er als coalitie uit te komen.” Wat Brekelmans betreft moet de coalitie zich daar tot het uiterste voor inspannen.

Net zoals in de fractie raakt “en is” ook het geduld bij de VVD-leden op, weet het Kamerlid.

Vooral een aantal kritische leden hekelde op het congres de non-prestatie van het kabinet om de instroom te verlagen. Ook op (social) media roerden veel VVD’ers zich de afgelopen dagen, met oproepen om de stekker uit het kabinet te trekken.

Bij die oproepen, en bij stoom afblazen, is het vooralsnog gebleven. Een van die kritische leden, Paul Slettenhaar, probeerde Rutte nog een harde deadline voor het maatregelenpakket te ontfutselen, maar kreeg die niet. De premier zei nog een paar weken nodig te hebben. “Dat zijn er maximaal vier”, vindt Slettenhaar.

Uitgezonderd oproepen tot actie hebben leden weinig in handen om iets te doen, beseft het VVD-lid, wethouder in Castricum, zich. “Ik kan het parlement niet wegsturen. Maar het grootste deel van de partij is het echt zat.” Daarnaast is de VVD een “loyale partij, waar nooit opstanden zijn.”

Maar dat kan veranderen, waarschuwt hij. “Er zijn zoveel leden die zeggen dat het zo niet langer kan.” Hij sluit niet uit dat er later een motie van de leden komt met de boodschap dat het kabinet moet opstappen als het met niets komt.

Een deel van het kabinet spreekt al maanden over een strategische migratieagenda, waaronder asielmigratie. De coalitie is hierover hevig verdeeld. VVD en CDA zitten min of meer op een (strengere) lijn, terwijl D66 en ChristenUnie alleen maatregelen willen die humaan en juridisch houdbaar zijn.