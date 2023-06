Advocaat Piet S.: grenzen overschreden in het onderzoek

Er zijn grenzen overschreden in het onderzoek naar de vermeende drugsbaas Piet S., zegt zijn advocaat maandag tijdens de eerste dag van zijn pleidooi in de rechtbank van Den Haag. De politie deed onder leiding van het Openbaar Ministerie jaren onderzoek, compleet met afluisterapparatuur en geheime observaties, naar de man die ze zien als ‘eindbaas’. Maar sommige van die handelingen worden nu gehekeld door de verdediging.

De telefoons van Piet S. zijn bijna vijf jaar afgeluisterd. Er is bijna vier jaar bevel gegeven voor stelselmatige observatie, zo somt de advocaat op. Ook benoemt hij dat het familiegraf van S. is doorzocht en dat er afluisterapparatuur is geplaatst. “Smakeloos en beneden alle peil.”

Ook was er een observatieteam aanwezig bij het afscheid van de broer van S. “Heeft iemand erbij stilgestaan dat zo’n verlies in besloten familiekring moet worden gedeeld?”

Volgens de verdediging heeft het OM door bovenstaande activiteiten een “verregaand en indringend” beeld gekregen van het leven en de activiteiten van S. Hij vindt dit moeilijk te rijmen met de verdenking van het OM dat S. heimelijk drugs heeft gesmokkeld en wijst erop dat er slechts een gebruikershoeveelheid aan cocaïne is aangetroffen bij doorzoekingen.

Het OM eiste eind vorige maand zestien jaar cel tegen S. in de zaak-Taxus voor onder meer drugshandel en witwassen. Het bewijs dat justitie in handen denkt te hebben, bestaat onder meer uit ontsleutelde berichten en afgeluisterde gesprekken.

Maar, zo werpt de verdediging tegen, “als eenmaal de overtuiging bestaat dat Piet een boef of eindbaas is, worden alle bevindingen in die zin uitgelegd. Elke afspraak die hij heeft, is een criminele ontmoeting. Elk uitgesproken woord is een criminele uiting. Hij wordt gereduceerd tot boef en opgeblazen tot een figuur van mythische proporties”.

De komende dagen zal de verdediging van S. uiteenzetten dat een andere uitleg gegeven moet worden aan de onderzoeksbevindingen van het OM. Zo zou S. niet de enige zijn geweest die gebruikmaakte van het account waarmee de mogelijk belastende berichten zijn verstuurd. De telefoon was soms zelfs in een ander land dan S. zelf bij het versturen van berichten, betoogt zijn advocaat. Hij was geen drugshandelaar, maar een ‘scheidsrechter’ voor criminele groepen, zo werd tijdens eerdere zittingen al door S. zelf gezegd.