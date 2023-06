Start haringseizoen ruim een week uitgesteld naar 22 juni

Het begin van het haringseizoen wordt verplaatst van 14 juni naar 22 juni, zo heeft de Nederlandse Haringgroothandelsvereniging maandag besloten. Reden hiervoor is dat de haring later dan verwacht het benodigde vetpercentage heeft bereikt. Dit komt volgens het Nederlands Visbureau mogelijk doordat de watertemperatuur dit jaar aanmerkelijk lager is dan gebruikelijk.

Hollandse Nieuwe moet een vetpercentage van minimaal 16 procent hebben en dat werd afgelopen weekend pas bereikt. Nu begint de verwerking tot Hollandse Nieuwe. Daarvoor worden eerst de ingewanden verwijderd en moet de vis rijpen. Vervolgens wordt de haring gezout en ten minste 24 uur ingevroren.

Voor het haringseizoen kan beginnen wordt de nieuwe oogst eerst officieel gekeurd door haringdeskundigen.

Volgens de nieuwe planning wordt donderdag 22 juni nu de datum voor de veiling van het eerste vaatje haring. Hiermee wordt traditioneel het seizoen van de Hollandse Nieuwe ingeluid.