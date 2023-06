Politie zoekt in sloten Hoofddorp naar sporen dodelijk misdrijf

De politie zoekt maandag in het water in de omgeving van de Egholm in Hoofddorp naar sporen die meer vertellen over het overlijden van de 48-jarige Steve Mahakena. De politie zoekt onder meer in sloten en een vijver en krijgt daarbij assistentie van specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen.

Het slachtoffer uit Hoofddorp werd op 7 maart gevonden in een woning aan de Egholm in de Hoofddorpse wijk Bornholm. Hij was niet de bewoner van de woning. Mogelijk is hij betrokken geweest bij een vechtpartij of een heftige ruzie, meldde de politie eerder in Opsporing Verzocht. De man was al niet meer bij kennis toen hij werd gevonden en overleed later. De bewoner van het huis is als getuige gehoord.

Mahakena was tatoeƫerder en had een eigen bedrijf met onder meer een vestiging in Amsterdam.

Een woordvoerder van de politie Noord-Holland wil in het belang van het onderzoek niet zeggen naar wat voor soort sporen de politie op zoek is. Het is niet bekend hoelang het sporenonderzoek in de sloten gaat duren.