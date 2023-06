Zo’n 150 concertbezoekers hebben in Ziggo Dome geslapen

Ongeveer 150 concertbezoekers hebben in de nacht van zondag op maandag in de Ziggo Dome in Amsterdam geslapen. Mensen die aanwezig waren bij shows van Harry Styles in de Amsterdam ArenA en Ghost in AFAS Live en vanwege de grote treinstoring niet naar huis konden, werden daar opgevangen.

Zo’n 500 tot 600 mensen waren naar de Ziggo Dome gekomen na afloop van de optredens en daarvan zijn uiteindelijk ongeveer 150 mensen blijven slapen, zegt een woordvoerster van concertorganisator MOJO maandagochtend. Voor de bezoekers die hebben overnacht zijn slaapzakken geregeld.

Hoe het nu verder gaat met deze bezoekers en of er bijvoorbeeld een ontbijt is geregeld, kon de zegsvrouw op maandagochtend nog niet zeggen. Maar MOJO is erg blij dat ze “zo snel” een noodopvang hebben kunnen faciliteren.

Volgens de zegsvrouw heeft de treinstoring er niet voor gezorgd dat mensen niet naar concerten konden komen. Het zogenoemde “no-show percentage”, dat er volgens de woordvoerster altijd is, was als normaal.