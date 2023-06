NU.nl-baas Gert-Jaap Hoekman nieuwe hoofdredacteur NOS Sport

Gert-Jaap Hoekman wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. De huidige hoofdredacteur van NU.nl maakt op 1 september de overstap naar de NOS, heeft de omroep bekendgemaakt.

De vierkoppige hoofdredactie van NOS Sport trad in maart af vanwege de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag dat de afgelopen twintig jaar op de werkvloer plaatsvond. Jacqueline Smit is sindsdien actief als interim-hoofdredacteur.

Hoekman wordt verantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers van NOS Sport. Ook zal hij een nieuwe hoofdredactie opzetten “Het is een geweldige eer om leiding te mogen geven aan de grootste sportredactie van Nederland”, zegt hij. “Er is de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven. Ik heb vooral heel veel zin om met al mijn nieuwe collega’s iets moois op te bouwen.”

Externe vertrouwenspersonen kregen meer dan honderd meldingen over misstanden die de afgelopen twintig jaar plaatsvonden op de werkvloer bij NOS Sport. Dat ging over specifieke meldingen, maar ook over de cultuur die heerste op de redactie. Die zou te veel gericht zijn op resultaat en te weinig op de werknemers. In een artikel van de Volkskrant over de werksfeer bij NOS Sport staat onder meer omschreven dat presentator Tom Egbers grensoverschrijdend en intimiderend gedrag vertoonde.

“Met Gert-Jaap Hoekman zijn we erin geslaagd de journalistieke en hoofdredactionele senioriteit in huis te halen die we wensten voor NOS Sport”, vindt Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS. “Gert-Jaap beschikt over een open persoonlijkheid en een menselijke benadering. Ook zijn aan de dag gelegde visie op de potentie voor NOS Sport, zowel inhoudelijk als ten aanzien van de digitale strategie, in een mediawereld die zich snel ontwikkelt zal bijdragen aan de verdere versterking van de positionering van NOS Sport.”

Hoekman was eerder actief bij de Zwolse Courant, De Stentor en Nieuwe Revu. In 2012 werd hij adjunct-hoofdredacteur bij NU.nl en een jaar later hoofdredacteur.

DPG Media, eigenaar van NU.nl, laat aan de nieuwssite weten Hoekman te gaan missen. “NU.nl heeft veel te danken aan Gert-Jaap. Snel was NU.nl altijd al, maar onder Gert-Jaap kreeg NU steeds meer autoriteit door breder en dieper te gaan. De laatste jaren ging de redactie steeds meer eigen nieuws maken in plaats van het alleen maar door te geven”, zegt DPG Media-directeur Erik van Gruijthuijsen.