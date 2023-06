Vanaf vrijdag zomers warm, lokaal mogelijk tropisch

De eerste stranddagen lijken in aantocht. Vanaf vrijdag breekt er een periode van zomerse warmte met 25 tot 28 graden aan, meldt Weeronline. Vrijdag is er kans op de eerste officiële zomerse dag van het jaar en in het weekend neemt de kans op een eerste lokale tropische dag van 30 graden of meer toe.

In het zuidoosten van Nederland wordt het tot en met donderdag al 25 graden of meer. In het binnenland komt de temperatuur uit op 21 tot 24 graden en aan de westkust op 18 tot 21 graden. Op de Wadden blijft het met 15 tot 18 graden fris.

Vanaf vrijdag wordt er zomers warme lucht aangevoerd. In De Bilt kan het kwik vrijdag tot 25 graden of meer stijgen, waarmee de eerste officiële zomerse dag van het jaar een feit zou zijn. Een record, deze eeuw moesten we niet eerder zo lang op de eerste officiële zomerse dag wachten. Het oude record staat op 7 juni 2004.

Met 25 tot 28 graden wordt het in het weekend op grote schaal zomers warm. Ook op de stranden aan de westkust kan de temperatuur oplopen tot 24 graden, op de Wadden is dat 22 graden. In het (zuid)oosten van het land loopt de temperatuur verder op: daar wordt het 29 graden. De kans op 30 graden ligt momenteel op 20 procent.

Ook na het weekend lijkt het zomers te blijven. Vanaf zondag kan het door de warmte lokaal onweren maar het blijft overwegend droog en zonnig. Wel kunnen de temperaturen wat zakken vanwege een mogelijke noordenwind, maar dat is nog onzeker.