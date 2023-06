NS compenseert gedupeerden storing ‘ruimhartig’

De NS belooft ervoor te zorgen dat gedupeerden van de storing in het treinverkeer rond Amsterdam een “ruimhartige compensatie” krijgen. Een woordvoerder zegt dat reizigers op de website van de Nederlandse Spoorwegen meer informatie kunnen vinden over hoe ze hun gemaakte kosten kunnen declareren.

Mensen kunnen mogelijk ook eventuele noodgedwongen taxi- of hotelkosten vergoed krijgen. Volgens de woordvoerder gaat het bij de vergoeding echter wel om maatwerk en moeten de kosten redelijk zijn. “Een suite in het Hilton is wel een ander verhaal.”

Het is nog niet duidelijk wat de kosten voor de NS zijn van de gevolgen van de IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail. Door de storing lag het (internationale) treinverkeer rondom Amsterdam lange tijd plat.