OM: Quincy Promes verloor deel van zijn drugshandel

Profvoetballer Quincy Promes is volgens het Openbaar Ministerie een deel van de cocaïnehandel kwijtgeraakt, omdat een van de partijen waarin hij investeerde deels is onderschept door de Belgische justitie. Dit bleek maandag tijdens een eerste zitting in de zaak-Porto over internationale drugshandel in de rechtbank in Amsterdam.

De zaak tegen Promes en een 31-jarige medeverdachte Marylio V. uit Purmerend gaat over de invoer van twee partijen cocaïne via de Westerschelde en de haven van Antwerpen in januari 2020. Bij de eerste partij gaat het om 650 blokken cocaïne van elk een kilo. De tweede partij was volgens het OM ruim 712 kilo.

Uit onderschepte en ontsleutelde chats herleidt justitie dat Promes investeerde in een cocaïnetransport en chatte hij met zogeheten uithalers over het tijdstip van het lossen van de boot en het zoeken van de loods. Een van de uithalers deelde via de chats mee “dat er een bak kwijt is”. Promes zou daarop met een aan hem toegeschreven SkyECC-account hebben geantwoord dat hij hoopt dat deze bak nog gevonden zal worden, maar als blijkt dat dit niet lukt zou Promes hebben geschreven: “Shit man”. Medeverdachte V. zou hebben gereageerd met: “dus de helft is safe, risico van het vak”.

Een maand later, in februari 2020, stuurde het Sky-ID van Promes: “Ik laat je meteen weten, mijn vorige bevalling was half mislukt. Ze kwamen in twee bakken. Eentje is gevallen eentje is geklemd, en dus me hele winst was door de helft”. De cocaïne zat verstopt in opgestapelde zakken zout. Het ging om 650 blokken, verdeeld over 216 zoutzakken.