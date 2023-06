RvS: verbod kindersekspop mogelijk als deze jonger lijkt dan 12

Het is juridisch mogelijk om kindersekspoppen te verbieden, zolang de grens van hoe oud deze poppen eruit mogen zien wordt verlaagd van 18 naar 12 jaar. De Raad van State (RvS) zegt in een advies aan het kabinet dat een verbod van poppen die eruit zien als kinderen onder de 18 jaar – wat justitieminister Dilan Yeşilgöz nu van plan is – moeilijk te handhaven is. Want het is ingewikkeld om onderscheid te maken tussen het lichaam van een 17- en 19-jarige, stelt de raad.

De belangrijkste adviseur van het kabinet zegt dat elke leeftijdsgrens tot discussie kan leiden. Maar de raad verwacht “dat het onderscheid tussen pre-puberale poppen en volwassen poppen beter te maken is dan het onderscheid tussen ‘puberpoppen’ en volwassen poppen”.

De bewindsvrouw wil kindersekspoppen verbieden, omdat deze onderdeel zijn van een subcultuur waarin het seksualiseren van kinderen normaal is. Volgens de RvS is een verbod op kindersekspoppen juridisch moeilijker uit te leggen dan een verbod op bijvoorbeeld kinderporno. Van dit laatste zijn kinderen namelijk direct slachtoffer, en dat is niet het geval bij sekspoppen. Daarom moet de minister in haar wetsvoorstel beter uitleggen waarom ze een verbod op kindersekspoppen toch nodig vindt. Het verbod zal juridisch standhouden als ze dat goed doet, verwacht de raad.

De kindersekspoppen zien er vaak levensecht uit en zijn er ook op gemaakt om seks mee te hebben. De douane onderschept jaarlijks doorgaans enkele tientallen van deze poppen.