Thuisbrengplicht NS niet van toepassing op massale treinuitval

De wettelijke thuisbrengplicht van de NS blijkt niet van toepassing op een grote treinstoring zoals die van zondagavond. “Er zitten maakbaarheidsvoorwaarden aan deze verplichting”, verklaart een woordvoerder van de NS.

Bij een relatief kleine treinuitval kan de NS bijvoorbeeld zorgen voor vervangend vervoer, zoals bussen. Dit was zondag echter onmogelijk door de grote aantallen gestrande reizigers. “Het is niet alsof er één trein problemen had of zes gestrande passagiers op een verlaten perron stonden”, zegt de NS. “Met grote aantallen mensen is het regelen van vervangend vervoer lastiger.”

“Er kunnen 50 mensen in een bus en nu hadden we te maken met 50.000 reizigers. Als we al die mensen per bus hadden moeten vervoeren was heel Amsterdam dichtgeslibd. Afgezien van het feit dat het onmogelijk was geweest om al die bussen te regelen. Ook kun je dan te maken krijgen met gevaarlijke situaties, als mensen allemaal tegelijkertijd in de bussen willen.”

Vanwege een grote treinstoring strandden zondag duizenden mensen in Amsterdam. Onder de reizigers bevonden zich veel concertbezoekers van shows van Harry Styles in de Amsterdam ArenA en Ghost in AFAS Live. Ongeveer 150 mensen brachten de nacht door in de Ziggo Dome.