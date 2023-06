Zeker 20 appartementen Amsterdam jaren onbewoonbaar na brand

Zeker twintig appartementen van het complex in Amsterdam waar dit weekend een grote brand was zijn mogelijk nog drie jaar onbewoonbaar, zegt een woordvoerder van Vesteda, de verhuurder en eigenaar van het appartementencomplex. Volgens hem zijn de meeste woningen op de bovenste drie verdiepingen uitgebrand. Die appartementen moeten worden hersteld.

Vesteda kijkt voor hoeveel bewoners van de 95 appartementen een nieuwe woonruimte gezocht moet worden. Maandagmiddag houdt de verhuurder een bijeenkomst. Dan moet duidelijk worden hoeveel bewoners hulp nodig hebben bij het zoeken. Vesteda heeft hiervoor collega-verhuurders benaderd.

Zaterdagavond ontstond een grote brand in het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost. Er vielen geen gewonden. Bewoners sliepen afgelopen nachten in een hotel of bij familie of vrienden. Ze konden zondag wel noodzakelijke persoonlijke spullen ophalen zoals kleding. Maandag kan niemand nog naar huis omdat de elektriciteit en het water afgesloten zijn.

Sommige appartementen zijn nog wel bewoonbaar, meldt de woordvoerder. Dit zijn vooral woningen op de onderste vijf verdiepingen. Een deel van de bewoners kan op kortere termijn weer naar huis. Om hoeveel bewoners en appartementen het gaat en wanneer zij terug kunnen, is nog niet duidelijk. “Dat ligt aan de schade en verschilt per woning.” De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.