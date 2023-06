Arnhem en netbeheerder proberen afsluiting energie te voorkomen

Arnhemse huishoudens die afgesloten dreigen te worden van energie, krijgen in het vervolg zowel van de gemeente als van netbeheerder Liander een brief waarin hulp wordt aangeboden. Liander heeft een speciaal team klaarstaan om te helpen bij problemen met de energierekening. De gemeente heeft teams die kunnen helpen bij alle eventuele schulden, inclusief de energienota. De gemeente en de netbeheerder vinden dat niemand letterlijk en figuurlijk in kou mag komen te staan, laat de gemeente weten.

Arnhem is na Amsterdam de tweede gemeente die een oplossing probeert te vinden voor energiearmoede. In Amsterdam startte begin dit jaar een experiment waarmee tot nu toe 130 huishoudens met betalingsachterstanden zijn geholpen. Arnhem beoogt met de pilot met Liander eveneens honderden huishoudens te helpen. In Arnhem lopen ook al andere projecten om armoede te bestrijden.

Een netbeheerder is verplicht om de energietoevoer af te sluiten bij een huishouden dat geen contract meer heeft met een energieleverancier. Leveranciers gaan de adressen waar afsluiting dreigt in het vervolg tijdig met de gemeente delen, zodat er hulp aangeboden kan worden. Netbeheerder Liander stuurt huishoudens nog eens een brief, zodra het bedrijf te horen krijgt dat de energie op een adres afgesloten moet worden. Het is vervolgens aan de bewoners van het adres om zich te melden voor hulp, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Arnhem wil nog voor Prinsjesdag de eerste resultaten van de pilot laten zien. De gemeente hoopt zo een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over energiearmoede.