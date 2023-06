Investeringsplicht Nederlandse films kan dankzij BBB door Senaat

Na lang soebatten heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wet die streamingbedrijven als Netflix verplicht om te investeren in Nederlandse producties. De linkse oppositie toonde zich in debatten voorstander van een investeringsplicht, maar heeft onverwacht toch tegen deze wet gestemd. GroenLinks, PvdA en SP vinden dat de coalitiepartijen het oorspronkelijke voorstel te veel hebben afgezwakt. Desondanks kan het voorstel waarschijnlijk op voldoende steun rekenen in de Eerste Kamer. De BoerBurgerBeweging (BBB) – in de nieuwe Senaat de grootste partij – heeft namelijk voor gestemd.

De wet verplicht grote streamingbedrijven om 5 procent van hun jaaromzet te investeren in Nederlandse producties. Dat is dankzij een deal tussen coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een half procentpunt meer dan verantwoordelijk staatssecretaris Gunay Uslu (Media) oorspronkelijk voorstelde. Dat kan op instemming rekenen van de linkse oppositie, hoewel die op een hoger percentage had gehoopt.

De onvrede van links richt zich met name op een door een Kamermeerderheid gesteund amendement van het CDA. Hierdoor mag de helft van het gereserveerde bedrag vrij worden besteed door de streamingbedrijven, zolang het maar om Nederlandse producties gaat. Dat deel hoeft niet te worden uitgegeven aan films, series of documentaires. Andere genres als comedy of reality-tv zijn ook toegestaan.

De linkse partijen vrezen dat hierdoor de helft van de verplichte investering wordt uitgegeven aan producties die nu ook al worden gemaakt. Daarom vinden zij de verandering die deze wet teweegbrengt te summier. Mohammed Mohandis (PvdA) noemt de wet “vooral goed voor aandeelhouders voor de Netflixen van deze wereld”.

Ook Uslu heeft eerder tijdens een debat aangegeven geen voorstander te zijn van deze aanpassing. Maar zij vindt wel dat haar wetsvoorstel voldoende overeind blijft. Dankzij de wet moeten streamingbedrijven grofweg 40 miljoen per jaar in Nederlandse producties steken.

Voor BBB was het door links gehekelde amendement juist een van de redenen om voor de wet te stemmen. “Wij willen een zo breed mogelijke toepassing”, zegt een woordvoerder van de partij. “Volgens de oude beschrijving zou streamen van een productie als ‘De Vergeten Twentse Lente’ er niet onder vallen.”

Een ander bezwaar van links is het deel van het vrijgemaakte bedrag dat naar onafhankelijke producenten moet. De coalitie heeft 60 procent afgesproken, terwijl de linkse partijen en ook Uslu liever 80 procent hadden gezien.