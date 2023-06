Voldoende personeel strandtenten voor warm weekend

Strandpaviljoens zijn klaar voor een zomers weekend dat wordt voorspeld. Hoewel de personeelstekorten in de horeca nog altijd aanhouden, krijgen ze de roosters redelijk rond, komt naar voren uit een rondgang van ANP langs enkele strandtenten.

Bij strandpaviljoen Timboektoe in Wijk aan Zee hebben ze er zin in, vertelt leidinggevende Madelief. “Het warme weer liet lang op zich wachten.” Het lukt Timboektoe tot nu toe voldoende medewerkers te regelen. Meer mensen zijn welkom, benadrukt Madelief. Het strandpaviljoen maakt onder meer gebruik van een platform voor zzp’ers om medewerkers binnen te halen en maakt reclame op sociale media. “Maar je ziet dat iedereen hetzelfde probeert.”

De Waterreus in Scheveningen zit dit jaar beter in zijn personeel dan vorig jaar, zegt eventmanager Lennard. “Gelukkig hebben we nu best een vaste bende. We zijn ook het hele jaar open en werken daardoor met vaste contracten.” Bij de inkoop is al rekening gehouden met het warme weer. “We hebben alleen nog geen strandbedjes staan. Een vast clubje gepensioneerde mannen zorgt er hier voor dat ze ’s ochtends om 05.00 uur worden klaargezet, maar het weer was er tot nu toe nog niet goed genoeg voor. Het waait te hard.” Als het dit weekend warm wordt, verwacht Lennard wel dat de bedden er staan. “Al hebben we liever mensen op het terras, want mensen op strandbedjes nemen vaak een eigen koelbox mee.”

Kon-Tiki Beach in Vlissingen begint al in de winter met het werven van personeel bovenop de vaste krachten. “We zijn er helemaal klaar voor, gelukkig wel”, zegt eventmanager Cees. Veel medewerkers keren er ook jaarlijks terug. “We mogen dus niet klagen.” Hij hoopt op een “superdruk weekend”. “Het zijn ook Duitse feestdagen, dus we verwachten extra drukte.”

Bij Thalassa in Zandvoort zijn ze ook voorbereid op een vol terras, al zijn ze wel wat gewend, zegt medewerkster Ella, die er al twintig jaar werkt. “We hebben hier ook de Grand Prix gehad. En er wordt nu wel gezegd dat het prachtig weer wordt, maar het is nog maar dinsdag. Het komt wel vaker voor dat ze zeggen dat het 35 graden wordt en als puntje bij paaltje komt, is het 15 graden aan zee.” Het personeelstekort ontgaat ook Thalassa niet, erkent Ella. “Maar we hebben nu iedereen ingeroosterd die we kunnen oproepen.”