Rechter: beste bescherming tegen wolvenaanval nog onduidelijk

Het is op dit moment niet duidelijk wat de beste manier is om vee te beschermen tegen wolvenaanvallen. Het plaatsen van een wolfwerend raster gebeurt het meest, maar het is onder andere ook mogelijk een kuddewaakhond in te schakelen of licht en geluid te gebruiken. Er zijn geen concrete regels of voorschriften. Een veehouder die geprobeerd heeft om zijn vee te beschermen, kan het niet verweten worden als de genomen maatregelen niet hebben gewerkt.

Dat heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Animal Rights wilde dat minister Piet Adema van Natuur zou optreden tegen een schapenhouder uit het Drentse Vledder, omdat die zijn dieren onvoldoende zou hebben beschermd. Volgens de organisatie werd de kudde daardoor al zeker tien keer aangevallen door een wolf. De wet schrijft voor dat een dierenhouder zijn vee adequaat moet beschermen en dat zou de schapenboer nagelaten hebben. Toen de minister het verzoek afwees, stapte Animal Rights naar de rechter.

Wolfwerende rasters, hekken met stroomdraden die wolven laten schrikken, gelden als een goede methode om vee te beschermen. Provincies waarin zich wolven hebben gevestigd geven dergelijke mobiele rasters ook te leen aan veehouders zodra een wolf in een bepaald gebied vaker toeslaat. Veehouders kunnen subsidie krijgen om zelf dergelijke hekken aan te schaffen.

De voorzieningenrechter vindt dat de Drentse schapenboer genoeg heeft gedaan om zijn vee te beschermen. Hij plaatste rasters, terwijl dat in de huidige wolvenplannen geen verplichte maatregel is. Het is op dit moment nog onduidelijk of dat wel de beste methode is om wolven te weren. Volgens Animal Rights was het raster niet in orde, maar de rechter vindt daarvoor geen bewijs. De schapenhouder heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter gedaan wat onder de huidige omstandigheden van hem verwacht kon worden. Daarom ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om op te treden tegen de veehouder.