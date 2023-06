Rijksmuseum Oudheden mag van Egypte niet meer graven in dodenstad

Wetenschappers van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden mogen van de Egyptische oudheidkundige dienst geen opgravingen meer doen in de bekende Egyptische necropolis Sakkara. De Egyptenaren besloten tot de boycot omdat ze al langere tijd boos zijn over de tentoonstelling Kemet, Egypte in hiphop, jazz, soul & funk, bevestigt directeur Wim Weijland na een bericht in de NRC.

De expositie, die momenteel te zien is, gaat over hoe artiesten met Afrikaanse wortels zich in de loop der jaren hebben laten inspireren door de Egyptische en Nubische cultuur, van Miles Davis en Aretha Franklin tot Beyoncé en Rihanna. Het museum toonde eerder hoe de filmwereld, de opera en makers van stripverhalen met Egypte omgingen, maar nu is opeens de boot aan. Uit Egypte klinkt het verwijt dat het museum meewerkt aan toe-eigening door anderen van de Egyptische cultuur en zelfs dat het zich schuldig maakt aan geschiedvervalsing.

Weijland is vooral over dat laatste “meer dan onaangenaam” verrast. “Dit is een heel zorgvuldige en afgewogen tentoonstelling met een muzikale, maar ook sterk wetenschappelijke invalshoek. Om nu te spreken van geschiedvervalsing is aanmatigend en onbetamelijk, zeker omdat dit wordt gedaan door andere mensen met een doctorstitel. Geen van de Egyptische criticasters is naar de expositie komen kijken. Er wordt geoordeeld op basis van enkele beelden, niet op basis van de inhoud van de tentoonstelling.”

Weijland is geenszins van plan de expositie aan te passen. Hij wil wel overwegen een tekst toe te voegen waarin aandacht wordt besteed aan de Egyptische zienswijze op dit onderwerp.

Intussen heeft hij dit weekeinde met het Museo Egizio in Turijn afgesproken dat dit de leiding neemt over de onderzoeken in Sakkara. Het beroemde Egyptische museum in Italië werkte in Sakkara samen met het RMO, op basis van een vergunning aan Nederland. Weijland hoopt dat het al tientallen jaren lopende onderzoek dankzij deze constructie door kan gaan, al vreest hij wel dat de drie of vier aan zijn museum verboden medewerkers straks geen toegang meer zullen krijgen. Meestal zijn die in februari en maart in Sakkara aan het graven.

De constructie moet nog wel door Egypte worden geaccepteerd.