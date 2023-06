Eerste claims komen binnen bij NS na storing treinverkeer

De eerste claims zijn inmiddels binnen bij de NS na de grote storing zondag en maandag in het treinverkeer rond Amsterdam. “We verwachten dat er nog veel claims binnenkomen de komende dagen”, laat een woordvoerder desgevraagd weten. “Reizigers weten onze klantenservice goed te vinden.”

De NS maakte eerder al bekend dat de gedupeerden van de IT-storing bij ProRail kunnen rekenen op een “ruimhartige compensatie”. Reizigers kunnen ook eventuele noodgedwongen gemaakte taxi- of hotelkosten declareren.

De IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail leidde ertoe dat het (internationale) treinverkeer rondom Amsterdam lange tijd plat lag. Reizigers konden daardoor zondagavond niet meer naar huis, waardoor mensen op het station moesten overnachten. Ook brachten zo’n 150 concertbezoekers van Harry Styles, die optrad in de Johan Cruijff ArenA, en Ghost in AFAS Live de nacht door in de Ziggo Dome.

De NS liet al weten dat inzet van bussen niet mogelijk was bij deze storing, aangezien de hoeveelheid gedupeerde reizigers – zo’n 50.000 – te groot was. “Als we al die mensen per bus hadden moeten vervoeren was heel Amsterdam dichtgeslibd”, zei een woordvoerder eerder. Bovendien was het volgens de NS onmogelijk om al die bussen te regelen en had het kunnen leiden tot gevaarlijke situaties als mensen allemaal tegelijkertijd in de bussen willen.

Het vervoersbedrijf is van plan de storing samen met ProRail te evalueren, waarbij de NS vooral zal kijken naar de zorg voor de reizigers. “We hebben signalen binnengekregen dat mensen niet door ons zijn geholpen en we zien dat we – ondanks alle inspanningen – op sommige punten niet voldoende hebben gedaan voor reizigers”, zegt de woordvoerder. “Met zo’n grote groep is het lastig iedereen te bereiken. We gaan kijken hoe dat een volgende keer beter kan.”