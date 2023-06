Geen vergoeding vloerenmaker ingestorte parkeergarage Eindhoven

Bouwbedrijf BAM is niet aansprakelijk voor de geleden schade van een vloerenmaker na het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed dinsdag uitspraak in het hoger beroep dat BubbleDeck had aangetekend. De vloerenmaker was in eerste aanleg door de rechter in het ongelijk gesteld in zijn claim dat BAM als hoofdaannemer verantwoordelijk zou zijn voor de instorting en daarmee voor de reputatieschade van BubbleDeck.

Het hof oordeelt dat de verschenen rapporten over de instorting onvoldoende bewijs bieden voor de conclusie dat BAM bouwfouten heeft gemaakt bij de parkeergarage. Ook hoefde het bedrijf volgens het gerechtshof “niet te begrijpen dat de vloer op instorten stond”.

Ook vindt het hof dat BAM niet onrechtmatig heeft gehandeld door een onderzoeksrapport over de zaak te publiceren waarin de vloerenproducent werd genoemd. Het betrof hier immers een “neutrale samenvatting” en er was “groot maatschappelijk belang” bij het openbaren van de onderzoeksresultaten.

In september 2017 werd in verschillende onderzoeken geconcludeerd dat de instorting van de parkeergarage in aanbouw werd veroorzaakt doordat de vloeren niet sterk genoeg waren. Hierop stapte de maker van de vloeren naar de rechter. Het bedrijf had 10 miljoen euro geƫist van BAM omdat het na het ongeluk geen nieuwe opdrachten meer zou krijgen.