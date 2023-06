Warmte houdt aan na tropisch weekend, kans op regionale hittegolf

Dit weekend kan de temperatuur stijgen naar een tropische 30 of regionaal 31 graden. Ook de nachten worden warm en Weeronline spreekt zeker in stedelijke gebieden van “echte plaknachten”. Na het weekend blijft het warm en is er kans op een regionale hittegolf.

Vanaf donderdag stijgt het kwik en kan het in De Bilt mogelijk tot een eerste officiële zomerse dag van het jaar met 25 graden of meer komen. Vanaf vrijdag wordt het echt heet: in een groot deel van het land wordt het warmer dan 25 graden en in Limburg kan het lokaal 30 graden worden.

Op beide weekenddagen kan de temperatuur op veel plaatsen uitkomen op een tropische 30 graden en regionaal zelfs 31 graden. Aan het strand en in het noordelijk kustgebied wordt het 25 graden. Daarbij is het flink zonnig en is er sprake van een hoge zonkracht, waardoor verbranding op de loer ligt. ’s Nachts wordt het niet kouder dan 15 tot 17 graden en in stedelijke gebieden nog enkele graden warmer.

Ook na het weekend blijft het met 23 tot 27 graden warm, maar neemt de kans op een lokale (onweers)bui wel toe. Volgens Weeronline kan het tot een regionale hittegolf komen. Daarvoor moet het op vijf achtereenvolgende dagen minstens 25 graden worden, waarvan het op drie dagen 30 graden of warmer wordt.