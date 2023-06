Eerste officiële zomerse dag van het jaar een feit

De eerste officiële zomerse dag van dit jaar is een feit. De temperatuur in De Bilt steeg om 12.20 uur naar 25,5 graden en daarmee is sprake van een officiële zomerse dag. Deze eeuw gebeurde dat volgens Weeronline niet eerder zo laat in het jaar.

De eerste officiële zomerse dag komt ruim drie weken later dan gemiddeld. In het huidige klimaat stijgt het kwik gemiddeld op 16 mei al tot boven 25 graden. Vorig jaar werd de eerste officiële zomerse dag van het jaar op 15 mei gemeten, in 2021 was dat op 1 juni het geval. De laatste keer dat het landelijk pas zo laat warmer werd dan 25 graden was in 1994. Toen was het pas op 24 juni zover.

Regionaal kwam het dit jaar wel al tot zomerse temperaturen. Op 22 mei was Hupsel de eerste plek die een lokale zomerse dag noteerde en later die dag volgden meer plekken in het oosten.

De komende dagen wordt een zeer warme zomerperiode verwacht. Er is dan ook kans op de eerste lokale tropische dagen met temperaturen boven 30 graden. Dat zou heel normaal zijn voor de tijd van het jaar. Mogelijk wordt zaterdag ook de eerste officiële tropische dag in De Bilt. Dat zou wel een stuk vroeger zijn dan de gemiddelde datum van 1 juli.