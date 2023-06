Organisaties bezorgd om mensenrechten bij Europese asieldeal

Vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties zijn blij dat EU-landen afspraken hebben gemaakt over het nieuwe asielbeleid, maar vrezen dat veel asielzoekers alsnog onder slechte omstandigheden blijven zitten in vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld Griekenland. In het asielbeleid moeten lidstaten verplicht een aantal asielzoekers overnemen of die plicht afkopen. Amnesty International vermoedt dat rijke landen kiezen voor afkopen en asielzoekers aan de Europese grens “in een benarde situatie blijven zitten”.

Ook worden migranten uit veilige landen al aan de Europese grens beoordeeld en vastgezet of teruggestuurd als ze weinig kans maken om te blijven. “Dat kan levensgevaarlijk zijn omdat er niet wordt gekeken naar hoe daar de omstandigheden qua mensenrechten zijn”, stelt een woordvoerster. Ook zegt Amnesty dat plannen om gezinnen met kinderen aan de grens vast te zetten in lijken te gaan tegen kinderrechten. Defence for Children zegt dat “het detineren van kinderen een grove schending van hun kinderrechten” is.

Stichting Bootvluchteling zegt “bezorgd” te zijn over “het opsluiten van mensen in kampen aan de grens”. “Wij zien dat ondanks miljoenen aan financiering het structureel niet lukt om in zulke kampen mensenrechten te waarborgen en in basisvoorzieningen zoals medische zorg te voorzien”, zegt coƶrdinator Nick van der Steenhoven.

Asielzoekers terugsturen is volgens Stichting Vluchteling de “achilleshiel” van het asielbeleid. “Terugsturen van mensen naar de landen van herkomst lukt al jaren nauwelijks, daar maakt een handtekening van de Europese ministers geen verschil in”, zegt directeur Tineke Ceelen. VluchtelingenWerk Nederland liet donderdagavond al weten zich af te vragen of het akkoord voor een eerlijke verdeling zal zorgen vanwege de mogelijkheid om de plicht af te kopen.

De afspraken gaan in zodra de EU-landen het erover eens zijn met het Europees Parlement. Ceelen verwacht dat de uitvoering nog een tijdje duurt vanwege discussie in het Europees Parlement.