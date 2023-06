FDF-voorman: LTO ‘ontploft’ als het instemt met landbouwakkoord

Land- en tuinbouworganisatie LTO “ontploft” als de top van de organisatie tekent voor een landbouwakkoord, voorspelt voorman Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF). Hij denkt dat er dan veel afdelingen van LTO zich gaan afscheiden. Sowieso zullen boeren volgens hem komende zomer acties opzetten als minister Piet Adema (Landbouw) “er iets gaat doordrukken dat ons niet aanstaat”.

De boerenactivist geeft aan dat hij van veel LTO-leden weet dat ze weinig fiducie hebben in een landbouwakkoord. Hij laat weten dat donderdag wederom gezien te hebben op een protestbijeenkomst van boeren in Deurne. Minister Adema zei vrijdag niettemin dat er voor de zomer echt een landbouwakkoord moet liggen. Voor het kabinet is het belangrijk de sector te betrekken bij de grote verandering die aanstaande is, vanwege onder meer de stikstof- en klimaatcrisis.

Maar Van den Oever is bang dat de bewindsman probeert maatregelen er door te drukken die niet goed zijn voor de boeren. Boeren moeten volgens hem een “goed verdienmodel” behouden. “Dus niet alleen stappen zetten en er niets voor terugkrijgen. Daar gaan we niet mee akkoord.” Van den Oever vreest dat er straks honderden boeren moeten stoppen met hun bedrijf, bijvoorbeeld omdat ze relatief weinig grond hebben en veel koeien.

Wat voor acties FDF precies voor ogen heeft, wil Van den Oever nog niet aangeven. “Het enige wat ik kan zeggen, is dat we geen appels gaan uitdelen.” Hij benadrukt ook “dat de vlam zomaar in de pan kan slaan” bij ontwikkelingen rond het landbouwakkoord.

Vorig jaar zomer waren er ook al hevige boerenprotesten. Onder meer distributiecentra van supermarkten waren toen doelwit van boerenacties. Boze boeren verhinderden met hun tractoren dat er vrachtwagens in of uit konden rijden, waardoor de bevoorrading van winkels lastig werd. Dit jaar waren er ook al meerdere acties waarbij boeren trekkers gebruikten om te demonstreren. Verspreid over het land hangen er ook nog steeds veel boerenprotestvlaggen.