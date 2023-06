Zomers weekend: oproep op tot voorzichtigheid in en om water

Met een “prachtig zomers weekend” voor de boeg roept een aantal partijen, waaronder de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), op “tot voorzichtigheid in en om het water”. Volgens hen leert de ervaring dat “mensen op dit soort dagen de risico’s van het zwemmen in open water onderschatten”.

De NRZ en partijen zoals de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM), de Reddingsbrigade Nederland en het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties sommen wat risico’s op: onverwachte stroming, temperatuurverschillen (het water is nu nog erg koud en kan leiden tot kramp en onderkoeling), overschatting van de eigen zwemvaardigheid en alcoholgebruik.

De partijen komen met een ‘zwemveiligheidscampagne’: ‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water’. Daarmee vragen ze aandacht voor het onderwerp en willen ze strandgasten ertoe aanzetten hun gedrag aan te passen. Voor wie gaat zwemmen in de zee of een meer luidt het advies: spreek van tevoren af wie jou in de gaten houdt tijdens het zwemmen. “Zo kom je veilig in en uit het water.”

Ieder jaar verdrinken in Nederland zo’n honderd mensen in open water. Veel vaker nog worden mensen die in de problemen zijn geraakt gered door hulporganisaties zoals de KNRM en de Reddingsbrigade. Afgelopen woensdag waarschuwde de Reddingsbrigade met het oog op het warme weekend ook al voor de lage temperatuur van het water en de risico’s daarvan. Momenteel is de temperatuur van het zeewater een graad of 13, dat van binnenwateren niet veel warmer.

De verwachting is dat dit weekend veel mensen het water zullen opzoeken voor recreatie en verkoeling.