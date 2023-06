Limburgse Arcen noteert eerste lokale tropische dag van het jaar

Voor het eerst dit jaar is de temperatuur ergens in Nederland boven de 30 graden uitgekomen. In het Limburgse Arcen ging het kwik om 15.30 uur naar 30,5 graden. Daarmee is sprake van de eerste lokale tropische dag, meldt Weeronline.

Om van een tropische dag te kunnen spreken moet het op één van de officiële meetpunten in het land warmer worden dan 30 graden. Landelijk is nog geen sprake van een tropische dag. Daarvoor moet het op het hoofdstation in De Bilt 30 graden of meer worden. Daar werd tot dusver een maximumtemperatuur van 28,4 graden gemeten.

De eerste lokale tropische dag komt volgens Weeronline op een gebruikelijk moment in het jaar. Gemiddeld is deze op 8 juni.