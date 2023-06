Vicepremiers Kaag en Schouten positief over asieldeal EU

Vicepremiers Carola Schouten (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) zijn positief over de deal die EU-landen hebben gemaakt over asiel. Na de ministerraad zegt Kaag een “positieve grondhouding” te hebben over het akkoord. Schouten vindt het goed dat asielzoekers het sneller te horen krijgen als ze weinig kans maken om te blijven. Dat is volgens haar ook in het belang van mensen die “onze hulp ook echt nodig hebben”.

De nieuwe afspraken moeten het mogelijk maken dat deze groep meteen wordt vastgezet en uiteindelijk teruggestuurd. “Die mensen zitten ook vaak lang in onzekerheid in omstandigheden die ook niet altijd optimaal zijn”, zegt Schouten hierover. Ze benadrukt wel dat deze mensen humaan moeten worden behandeld. “Dat blijft een belangrijke pijler, ook als kabinet.”

De deal moet nog verder worden uitgewerkt, benadrukt Kaag. De afspraken zijn ook nog niet definitief omdat het Europees Parlement ze nog moet behandelen.

Dat Europese landen na jaren van stilstand overeenstemming hebben bereikt over hoe asielzoekers worden verdeeld, juicht Schouten toe. “Dat het niet alleen maar tot één of twee landen wordt beperkt, maar dat iedereen een bijdrage levert” vindt ze ook positief. Landen waar migranten vaak aanmeren als Italië en Griekenland kunnen in de nieuwe afspraken rekenen op de hulp van andere lidstaten. Die zullen een deel van de asielzoekers overnemen of kopen deze plicht af als ze dat niet willen.

Vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra spreekt van “een fundamentele stap in de juiste richting”. Hij wijst er wel op dat het nog een tijd gaat duren voordat het helemaal rond is. “De komende maanden zijn we hier nog wel zoet mee”, wijzend naar de behandeling in het Europees Parlement.