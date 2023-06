Weer stil protest door nabestaanden MH17 voor Russische ambassade

Op zondag plaatsen nabestaanden van de ramp met de MH17 opnieuw 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Dat doen ze als protest tegen de houding van het Russische regime rondom de fatale gebeurtenis op 17 juli 2014, toen een vliegtuig uit de lucht werd geschoten en er 298 doden vielen. Werkgroep Waarheidsvinding MH17, een verband van en voor nabestaanden, organiseert sinds 2018 jaarlijks een protestactie voor de Russische ambassade.

De organisatie protesteert naar eigen zeggen tegen de directe betrokkenheid van de Russische staat en tegen de weigering die rol te erkennen. “Ook na acht jaar onderzoek en een evenwichtig strafproces van bijna drie jaar”, aldus de organisatie in een verklaring.

In november 2022 veroordeelde de rechtbank Den Haag twee Russen en een Oekraïner bij verstek tot levenslang voor hun betrokkenheid bij de ramp. De rechtbank zag “een overvloed aan bewijs” voor de conclusie dat vlucht MH17 in de zomer van 2014 met een Buk-raket was neergehaald vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne. De ramp kostte 193 Nederlanders het leven.