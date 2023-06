Coalitie wil Groningenbeleid kabinetten-Rutte niet afkeuren

Vrijwel de hele oppositie in de Tweede Kamer keurt het beleid af dat de kabinetten-Rutte sinds 2012 hebben gevoerd ten aanzien van de gaswinning in Groningen. Een motie van afkeuring van onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt haalde het evenwel niet, mede doordat de coalitiepartijen tegen stemden. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker noemde de motie in een stemverklaring “te ongericht”.

Zelf diende Bikker vorige week namens de coalitie een motie in die de gevolgen van het gaswinningsbeleid in de afgelopen zestig jaar “te betreuren en af te keuren” noemt. Daarbij nam zij niet alleen de kabinetten die het land in deze periode regeerden op de korrel, maar ook de rol die de Tweede Kamer door de jaren heen speelde. Ook riep zij op voortaan de veiligheid van Groningers voorop te stellen.

Omtzigt richtte zijn pijlen uitsluitend op de periode na de zware aardbeving in Huizinge in 2012. Vanaf dat moment duurde het nog te lang voordat de ernst van de situatie doordrong in politiek Den Haag, deels doordat de Tweede Kamer niet volledig werd geïnformeerd, concludeerde de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de gaswinning.

Dat de oppositie de nadruk legt op de afgelopen tien jaar, is niet uit de lucht gegrepen. Van de circa tweeduizend pagina’s die het eindrapport van de enquêtecommissie telde, ging grofweg de helft over die periode. Ook over de rol van premier Mark Rutte, die toen al premier was, oordeelde de commissie hard: hij maakte niet het verschil voor de Groningers waar dat wel van hem mocht worden verwacht.

Een groot deel van de oppositie zegde vorige week al het vertrouwen in Rutte op, aan het einde van een tweedaags Kamerdebat over het enquêterapport.