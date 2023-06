Kamer wil opheldering van verkenners over gesprekken Omtzigt

De Tweede Kamer vraagt opheldering aan oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en oud-formatieverkenners Annemarie Jorritsma, Kajsa Ollongren, Wouter Koolmees en Tamara van Ark over hoe er in 2021 tijdens de kabinetsformatie is gesproken over toenmalig CDA’er Pieter Omtzigt. Nieuwsuur berichtte zaterdag dat niet alleen premier Mark Rutte sprak over een “functie elders” voor Omtzigt, maar dat ook Jorritsma en Ollongren het kritische Kamerlid als gevaar voor de stabiliteit van een te vormen kabinet zagen. Dit hebben zij niet gemeld aan de Kamer.

BBB-leider Caroline van der Plas vroeg dinsdag een debat aan over de onthullingen van Nieuwsuur. Ook vroeg zij Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp een brief te sturen naar de oud-verkenners en de inmiddels uit de Kamer vertrokken Arib en hen namens de Kamer te vragen of in het gesprek tussen Ollongren, Jorritsma en Arib inderdaad Omtzigt aan de orde is gekomen. Ook wil Van der Plas weten of Koolmees en Van Ark, die aantraden nadat Ollongren en Jorritsma zich vanwege ‘functie-elders’ hadden terugtrokken, over Omtzigt hebben gesproken. Verder wil zij opheldering waarom informatie hierover niet in een verslag is terechtgekomen.

Het verzoek voor een debat over de berichtgeving van Nieuwsuur kreeg niet direct steun van de Kamer. Liever ziet een meerderheid dat er eerst een gesprek volgt met de evaluatiecommissie die onderzoek deed naar de roemruchte formatie van 2021 en dat daarover een breder debat wordt gevoerd. Dinsdagmiddag is er een gesprek in de Kamer met die commissie. Later wordt ook besloten of er een hoorzitting komt met de vier verkenners.