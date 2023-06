Van der Burg wil dat hotels optreden tegen uitbuiting meisjes

Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie gaat de hotelbranche oproepen op te treden tegen seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Dat heeft Van der Burg aan de Tweede Kamer toegezegd, tijdens het wekelijks vragenuurtje. Net zoals de Tweede Kamer vindt Van der Burg het verschrikkelijk dat zoveel jonge meisjes seksueel worden uitgebuit. De Tweede Kamer wil meer concrete actie, maar de staatssecretaris zei dat het lastig is deze uitbuiting harder aan te pakken.

CDA-Kamerlid Anne Kuik wil dat Van der Burg, juist ook van online-uitbuiting, meer werk gaat maken. In haar ogen is de Tweede Kamer daar niet alert genoeg op. “We zijn hier met zijn allen een stelletje dino’s die heel erg zijn gericht op de fysieke wereld”, zei Kuik. Digitale seksuele uitbuiting is heftig, zei het Kamerlid. “Dagelijks krijgen jongeren te maken met naaktfoto’s. Van vier op de tien kinderen worden seksueel beeld verspreid. Pikante foto’s worden ingezet voor afpersing.” Jonge meisjes moeten hier beter tegen worden beschermd, vindt het Kamerlid.

Seksuele uitbuiting van minderjarigen is “per definitie” strafbaar, zei Van der Burg. Hij vindt met Kuik dat er meer moet worden ingezet op online-uitbuiting. “We denken inderdaad nog te veel analoog en fysiek, terwijl heel veel van de uitbuiting online gaat.”

Er zijn, op verzoek van de Kamer, digitale rechercheurs aan de slag die zowel alert zijn op werving als op het uitoefenen van macht, via bijvoorbeeld chantage met een foto “tot andere activiteiten”, zei Van der Burg. Het wetsvoorstel seksuele misdrijven gaat zowel offline als online seksuele intimidatie strafbaar stellen. De Tweede Kamer behandelt volgende week het wetsvoorstel.

Ook coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie willen meer concrete voorstellen van Van der Burg zien. “Dit vraagt om urgente actie van de politiek”, verwoordde Don Ceder (CU). Ruud Verkuilen (VVD) vroeg de staatssecretaris om met de hotelbranche in gesprek te gaan om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid, om minderjarigen te beschermen tegen prostitutie.

Dat gaat Van der Burg doen. “Als je daar als receptie goed in bent getraind, haal je er de mensen uit die daar professioneel komen. Dan is het ook de taak van de hotelbranche daar tegen op te treden”, zei de staatssecretaris.