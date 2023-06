Rotterdam neemt maatregelen om stagnatie huizenbouw te voorkomen

De gemeente Rotterdam wil samen met andere partijen met zo’n dertig maatregelen voorkomen dat het tekort aan betaalbare woningen in de stad nog groter wordt dan nu al het geval is. Door de economische tegenwind dreigt de gewenste Rotterdamse woningproductie van 3500 tot 4000 nieuwe woningen per jaar te stagneren.

Dat aantal is nodig omdat Rotterdam er elk jaar ongeveer 4000 inwoners bij krijgt. Voor 8500 woningen in de stad zijn de plannen klaar en de vergunningen rond, maar is er een risico dat de bouw binnenkort toch stilvalt. Rotterdam heeft eerder met het Rijk afgesproken dat er tot 2030 38.000 nieuwe woningen bij moeten komen.

Een van de maatregelen is dat de stad versneld nieuwe bouwlocaties wil aanwijzen voor sociale woningbouw. Daarnaast moeten procedures sneller verlopen en inhoudelijk beter zijn om het minimumaantal van 880 nieuwe sociale woningen per jaar te halen. Tenslotte wordt ook gekeken of bestaande panden optimaler kunnen worden benut door ze bijvoorbeeld te splitsen.

Ook voor het middensegment zijn er plannen. Er komt een gemeentelijke bijdrage voor dit type woningen van maximaal 5000 euro per woning, waarvan de bouw zonder dit geld mogelijk stil zou vallen. Ook via regels wil Rotterdam iets doen om de bouwkosten te temperen. Dat kan door nieuwe en goedkopere bouwmethoden toe te passen en die methoden in de planvorming mee te nemen

De oorzaken van de stagnatie zijn alom bekend en spelen ook elders in het land. Dat zijn onder meer sterk gestegen bouwkosten door schaarste aan bouwmaterialen, de toenemende arbeidsschaarste bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij de bouw en de oplopende hypotheek- en kapitaalrente. De gevolgen zijn aanzienlijk gestegen woonlasten en een afzwakkende huizenmarkt.

Rotterdam trekt 25 miljoen euro uit voor de woningbouwplannen. In de Rotterdamse voorjaarsnota, die vorige week werd gepresenteerd, is te lezen dat de stad de komende vier jaar 150 miljoen euro moet bezuinigen. Dat moet volgens wethouder financiƫn Maarten Struijvenberg vooral gebeuren door de personeelskosten van de gemeente fors te verlagen.