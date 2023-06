Omtzigt: geen debat, wel opheldering over optreden oud-verkenners

Partijloos Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft “geen behoefte” aan een debat over de manier waarop over hem is gesproken tijdens de verkennende fase voorafgaand aan de afgelopen kabinetsformatie. Wel roept hij oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib op daar in een brief openheid over te verschaffen.

Uit een reconstructie van Nieuwsuur over maart 2021 komt naar voren dat Jorritsma en Ollongren actief de positie van Omtzigt bespraken met Arib. Ze noemden hem een probleem en risico voor een toekomstig kabinet als het CDA daaraan zou deelnemen. Destijds lekte al uit dat de verkenners met premier Mark Rutte spraken over een “functie elders” voor het even kritische als populaire Kamerlid, toen nog CDA’er.

Het kan volgens Omtzigt geen verrassing zijn dat op die manier over hem werd gesproken, kort na de Tweede Kamerverkiezingen waarin hij tienduizenden voorkeurstemmen kreeg. Hij vindt ook dat daar destijds al genoeg over gesproken is in de Kamer. Hij zegt geen goede herinneringen te bewaren aan de ellenlange debatten die over hem zijn gevoerd.

Omtzigt vindt het vervelend dat de kwestie meer dan twee jaar na dato opnieuw opspeelt. “Het hindert mij bij mijn gewone werk.” Daarom wil hij volledige openheid van zaken van de direct betrokkenen. Anders is het volgens hem wachten op de volgende reconstructie.

Andere oppositiepartijen willen wel graag een debat over de kwestie met premier Rutte. Omtzigt gaat er echter van uit dat de coalitiepartijen dat tegen zullen houden.