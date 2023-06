Burgemeester noemt situatie Pompekliniek zorgelijk en risicovol

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vindt het “zorgelijk” dat de situatie bij de tbs-instelling Pompekliniek in zijn stad zodanig was dat twee tbs’ers in juni vorig jaar relatief makkelijk konden ontsnappen. “Dit is risicovol voor de stad en de samenleving”, zegt hij in een reactie op een rapport dat de Inspectie Justitie en Veiligheid dinsdag uitbracht over de ontsnapping van de twee.

Volgens de inspectie hield de kliniek niet genoeg toezicht, was de beveiliging van het terrein niet in orde, konden de mannen heel makkelijk contact onderhouden met de buitenwereld en deden ze niet mee aan behandelsessies. Terwijl het bekend was dat de twee tbs’ers een groot risico vormden, aldus de inspectie.

Bruls vindt net als de inspectie dat een tbs-maatregel in de eerste plaats een veiligheidsmaatregel is en dus niet in de eerste plaats een aanbod van zorg, zegt hij. Bij de Pompekliniek was veiligheid ondergeschikt aan het verlenen van zorg volgens de inspectie. De Pompestichting, waar de Pompekliniek bij hoort, heeft inmiddels een verbeterplan gemaakt. Het personeel leren om veel scherper op te letten en te oordelen is daar onderdeel van.

“Het is belangrijk dat deze concrete verbeterpunten aan het licht zijn gebracht. Ik blijf daarover met de kliniek in gesprek”, aldus de Nijmeegse burgemeester.