FIOD doet zoekingen op last van Europees Openbaar Ministerie

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) doet woensdag zoekingen in Nederland. Dat gebeurt op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). In andere landen vinden ook zoekingen plaats, maar over de aard hiervan kan een EOM-woordvoerder nog niets zeggen. Later woensdag wordt daar meer over bekendgemaakt.

Bij de Belastingdienst in Den Haag waren woensdagochtend vroeg verschillende FIOD-medewerkers te zien die kogelwerende vesten leken te dragen, zo zag een verslaggever van het ANP. De zoekingen hebben niets te maken met de Belastingdienst en vinden daar ook niet plaats, aldus de woordvoerder. Mogelijk verzamelden de FIOD-medewerkers simpelweg voor het kantoor van de Belastingdienst.

Het Europees Openbaar Ministerie komt in actie als de financiƫle belangen van de EU worden geschaad. Het kan dan gaan om zaken als fraude, corruptie en witwassen. In oktober vorig jaar werden in opdracht van het EOM op meerdere plekken in Nederland ook bedrijven en woningen doorzocht.