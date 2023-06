Jandino Asporaat maakt Bon Bini Holland 4, met kerst in de bios

Jandino Asporaat werkt aan een nieuw deel in zijn succesvolle Bon Bini Holland-serie. Het vierde deel in de reeks heet Bon Bini: Bangkok Nights en moet vanaf 21 december in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Dat heeft distributeur WW Entertainment woensdag bekendgemaakt.

In de nieuwe film sluiten Judeska (Asporaat) en zijn vaste maatje Ping Ping een lening af bij de malafide Aziatische zakenmagnaat Lo Pei Chan om fastfoodketen FC Kip uit te breiden. Ze lezen echter de kleine lettertjes niet en raken alles kwijt waarvoor zij zo hard hebben gewerkt. Zij besluiten Lo Pei Chan op te zoeken in zijn zwaarbewaakte villa in Bangkok om wraak te nemen.

Asporaat speelt weer meerdere types in de film. Veel vaste acteurs in de reeks, zoals Phi Nguyen, Sergio Romero IJssel en Alpha Oumar Barry keren terug in de nieuwe film. De opnames vinden plaats in Nederland, Thailand en Ghana.

De Bon Bini Holland-films zijn al vanaf het eerste deel uit 2015 mateloos populair. In totaal kochten ruim 2 miljoen bezoekers een kaartje voor de drie reguliere delen en spin-off Judeska in da House. Alle vier de films werden op het Nederlands Filmfestival bekroond met het Gouden Kalf van het Publiek.