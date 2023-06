Onderhandelingen over mbo-cao zitten ‘muurvast’

De onderhandelingen voor de cao middelbaar beroepsonderwijs (mbo) “zitten muurvast”, zegt FNV Onderwijs & Onderzoek. De komende dagen overleggen FNV en andere bonden over wat ze nu het beste kunnen gaan doen.

De inzet van vakbonden is een loonsverhoging van 14,3 procent, om het effect van de inflatie te dimmen. “Een loonsverhoging in het mbo moet gefinancierd worden door het ministerie van OCW en daar wordt niet meer dan 5,7 procent ruimte gegeven”, klaagt FNV-onderhandelaar Bernard Koekoek. “We konden geen geloofwaardige loonsverhoging afspreken”, zegt ook AOb-bestuurder Henrik de Moel.

Bij brancheorganisatie MBO Raad is er teleurstelling omdat de onderhandelingen nu zijn stilgelegd. “Op korte termijn verwachten we definitief uitsluitsel te ontvangen over de financiële ruimte voor 2023, maar de voortekenen zijn dat deze lager ligt dan loonstijgingen die we in cao’s van andere sectoren zien”, zegt bestuurslid Joany Krijt.