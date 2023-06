Raad: overheid moet meer doen aan duurzaamheid en cultuur samen

De Nederlandse overheid heeft te weinig aandacht voor de combinatie duurzaamheid en cultuur. Dat zegt de Raad voor Cultuur. Het adviesorgaan spreekt van een “gemiste kans” voor ons land, want de cultuurwereld zou een belangrijke rol kunnen spelen op weg naar een goed klimaat en dito milieu. Andere landen weten er beter raad mee.

“De cultuursector kan het belang van duurzaamheid onder de aandacht brengen van een groot publiek en creativiteit inzetten voor duurzaamheidsoplossingen die breder toepasbaar zijn”, denkt de raad, en zo “een legitieme partner worden voor overheden en bedrijfsleven”. De raad adviseert onder meer de invoering van zogenoemde transitieateliers voor kennisontwikkeling en -uitwisselingen en voor experimenten. De uitkomsten kunnen uiteindelijk ook voor andere domeinen van belang zijn.

Intussen moet de sector zichzelf ook verduurzamen. Dat komt al wel op gang, maar nog lang niet goed en breed genoeg. Inzicht krijgen in de eigen ecologische voetafdruk is in de eerste plaats nodig, zowel voor de gesubsidieerde als de vrije sector.

Het adviesorgaan zag in landen om ons heen hoe dat kan. “Waar in Nederland een nationaal beleid ontbreekt, zijn Schotland en Engeland al twaalf jaar bezig de culturele sector te verduurzamen. In beide landen moeten gesubsidieerde instellingen hun CO2-emissie rapporteren.” In Engeland gaan ze nog verder: “In jaarlijkse rapportages moeten organisaties berichten over hun energieverbruik, watergebruik, afvalscheiding- en verwerking, reisbewegingen en/of productiematerialen”, weet de raad.

De Engelse cultuursector doet zelf ook al aardig wat. Zo hebben theatermakers en duurzaamheidsexperts samen The Theatre Green Book uitgegeven, een handboek in drie delen, met als doel verduurzaming van producties, gebouwen en alle (andere) operationele zaken in het theaterbedrijf.

De Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Taskforce culturele en creatieve sector meldden juist dinsdag al aan de slag te willen met een ‘kennisplatform’ op vijf terreinen: verduurzamen van accommodaties en omgeving, communicatie en bewustwording van het publiek, transport en reisbewegingen, interne bedrijfsvoering en tenslotte externe partners en sponsoring.

De raad heeft zijn advies Cultuur Natuurlijk woensdag in Rotterdam gepresenteerd. Het is gericht aan de cultuursector, gemeenten, provincies, de rijkscultuurfondsen en de meest betrokken departementen. Financiële en inhoudelijke steun van de overheid is onmisbaar, vindt de raad.