BBB zet oud-Kamerlid van CDA in als gedeputeerde Overijssel

De BBB heeft voormalige CDA’er Maurits von Martels naar voren geschoven als kandidaat-gedeputeerde in de provincie Overijssel. De 62-jarige oud-melkveehouder uit Dalfsen zat namens het CDA in de Tweede Kamer, maar stapte in 2021 over naar de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas. De BBB heeft in Overijssel ook Liesbeth Grijsen, al negen jaar wethouder namens Gemeentebelang in de gemeente Deventer, klaarstaan als gedeputeerde. Het wachten is nog op afronding van de coalitieonderhandelingen.

De partij behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart maar liefst 17 van de 47 zetels in Overijssel. De BBB voert onder leiding van de formateurs Wout Wagenmans en Ingrid Geveke coalitiegesprekken met VVD, GroenLinks, PvdA en SGP. Die vier formerende partijen hebben met elkaar 13 zetels.

Alles wijst erop dat de formatie op vrij korte termijn wordt afgerond. Het is volgens de provincie de bedoeling dat op 12 juli, tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces, de gedeputeerden van het nieuwe college worden benoemd. Twee van hen zijn van de BBB, de andere vier partijen leveren ieder één gedeputeerde. Uit het huidige college gaan Tijs de Bree (PvdA) en Gert Harm ten Bolscher (SGP) door als gedeputeerde.

De BBB in Zuid-Holland maakt donderdag ook bekend wie de kandidaat-gedeputeerden zijn. In die provincie heeft de BBB inmiddels een coalitieakkoord bereikt met VVD, GroenLinks, PvdA en CDA, dat maandag wordt gepresenteerd.