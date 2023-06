Gemeenten door berichten ‘gesterkt’ in PFAS-zaak tegen Chemours

De gemeenten die vanwege PFAS-vervuiling in Dordrecht en omstreken procederen tegen de chemiebedrijven Chemours en DuPont, voelen zich “gesterkt” door onthullingen van Zembla. Het tv-programma meldde donderdag dat DuPont in de jaren 90 al wist dat grondwater rond de fabriek en op stortplaatsen in Dordrecht ernstig was vervuild met de stof PFOA. Al in de jaren 80 was intern duidelijk dat deze PFAS-variant schadelijk is voor de gezondheid. In Dordrecht werd de stof pas in 2012 uitgefaseerd, onder druk van strengere overheidsregels.

Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en de gemeente Molenlanden procederen al langer tegen DuPont en tegen Chemours, het bedrijf waar de fabriek nu onder valt. Ze stelden de bedrijven tijdens een rechtszaak in maart aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door PFAS-uitstoot. Op 27 september wordt de uitspraak verwacht.

“Wij hebben in die rechtszaak naar voren gebracht dat de bedrijven zelf al veel eerder op de hoogte waren van de gevaren van PFAS”, laat een woordvoerder van de Dordtse wethouder Tanja de Jonge (Milieu) weten. “Wij voelen ons daarin gesterkt door deze uitzending.”

Dicht bij de fabriek in Dordrecht geldt al langer het advies aan omwonenden om geen groenten en fruit uit eigen moestuin te eten vanwege te hoge PFAS-concentraties. Voor een groter gebied geldt dat dit moet worden afgewisseld met groenten en fruit uit de winkel.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Onder deze noemer vallen tal van chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn in het milieu en in verband worden gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen. Vanwege hun water- en vuilafstotende eigenschappen kennen PFAS veel toepassingen, van regenjassen tot anti-aanbaklagen en van blusschuim tot bepaalde soorten mascara.

Ook in het bloed van mensen zijn de stoffen al vaak aangetoond. Hoe schadelijk dat precies is, weten wetenschappers over veel van die stoffen nog niet. In het algemeen geldt wel: hoe hoger de dosis, des te groter het risico.

Chemours heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de berichten. Het bedrijf stelde wel tegenover Zembla: “We hebben deze fabriek op verantwoorde wijze en volgens de hoogste normen gedreven en we zullen dat blijven doen.”