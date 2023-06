Advocaat: familie van man die overleed door politietaser in shock

De familie van de 32-jarige Poolse man die vorige week overleed na een arrestatie op de ‘s-Gravenweg in Rotterdam, waarbij een stroomstootwapen werd gebruikt, verkeert in shock. Dat schrijven de nabestaanden in een verklaring die via raadsman Richard Korver is verspreid.

“Mateusz R. was psychiatrisch patiĆ«nt en had schizofrenie waarvoor hij werd behandeld,” zo is in de brief te lezen. “De familie wil natuurlijk heel graag weten wat er precies is gebeurd en hoe het komt dat hun zoon is komen te overlijden. De familie weet dat er naast beelden van journalist Ewout Genemans ook beelden zijn gemaakt met mobiele telefoons door burgers.”

De familie verzoekt mensen die beelden hebben gemaakt van het incident om die niet te verspreiden maar te sturen naar het kantoor van de advocaat. Ook roept Korver getuigen op om zich bij hem te melden. “De familie waardeert het zeer als dat gebeurt en benadrukt dat zij simpelweg nog niet weet wat er is gebeurd. Het feit dat er beelden worden gevraagd en getuigen wordt verzocht zich te melden betekent enkel dat de familie wil weten wat er gebeurd is en niet dat zij zich daarover al een oordeel hebben geveld,” aldus de raadsman.

De politie rukte op 10 juni uit na een melding over een persoon in verwarde toestand en heeft de man met een stroomstootwapen onder controle gebracht. “Kort hierna werd de arrestant onwel”, aldus het Openbaar Ministerie. Agenten kregen rond 23.15 uur de melding dat een man in verwarde toestand op een voertuig gesprongen zou zijn. Na een korte achtervolging is het stroomstootwapen ingezet.

De arrestant werd gereanimeerd, maar overleed in de nacht in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt onder meer of de arrestatie verband houdt met zijn overlijden.

In 2022 waren er meer incidenten waarbij agenten geweld toepasten, in totaal ging het om 33.584 keer tijdens 20.667 incidenten. Dit is vorige maand bekendgemaakt. De politie zei toen dat het grote aantal incidenten rondom verwarde mensen mogelijk een oorzaak hiervan is.