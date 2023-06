Europees Parlement geeft Nederland zicht op twee extra zetels

Het Europees Parlement wil na de Europese verkiezingen van volgend jaar twee extra zetels inruimen voor Nederlandse Europarlementariërs. Nu heeft Nederland er 29.

Doordat de Nederlandse bevolking harder is gegroeid dan die in andere EU-landen is Nederland nu ondervertegenwoordigd. Ook Spanje verdient twee zetels extra, vindt het EU-parlement. Oostenrijk, Denemarken, Finland, Slowakije, Ierland, Slovenië en Letland krijgen er één Europarlementariër bij, als het aan het parlement ligt.

De regeringen van de EU-landen moeten nog instemmen met het voorstel. Dat staat garant voor getouwtrek, omdat ze de zetelverdeling doorgaans zoveel mogelijk naar zich toe redeneren en rekenen, zegt een EU-diplomaat. Maar de ervaring zou ook leren dat het moeilijk is om steun te vinden om het voorstel van het parlement nog te wijzigen.

Nederlanders gaan 6 juni naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. De andere EU-lidstaten volgen later die week.