Oud-topman Hoge Raad gaat tijdelijk mensenrechtencommissie leiden

Er is een tijdelijke voorzitter gevonden voor het College voor de Rechten van de Mens (CRM), schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. De jurist en voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad Jos Silvis zal de taken in ieder geval tijdelijk op zich nemen.

Hij vervangt daarmee Jacobine Geel, die haar functie tijdelijk neerlegde vanwege ziekte. Zij had zich ziek gemeld als gevolg van de bestuurscrisis die het college plaagt. Vier van de acht bestuursleden hebben melding gemaakt van intimidatie, vriendjespolitiek en discriminatie door Geel.

Weerwind noemt het een “belangrijke stap” dat Silvis al snel kan aantreden als interim-voorzitter. Volgens de minister zal het “bijdragen aan de rust binnen het CRM”.