Zo’n 200 actievoerders roepen op tot sluiting Chemours-fabriek

Zo’n tweehonderd mensen hebben zaterdagochtend voor de hoofdingang van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht actie gevoerd. Ze willen dat de fabriek zo snel mogelijk dichtgaat, naar aanleiding van onthullingen van het tv-programma Zembla. “Chemours moet nú gesloten worden, wegwezen”, zegt Kees van der Hel namens Actiegroep Gezondheid Vóór Alles.

Die groep voert al geruime tijd wekelijks actie voor de poort van de teflonfabrikant. Enkele actievoerders maken dan met naar eigen zeggen vervuilde aarde uit de omgeving een kruis op het asfalt en gooien daar water overheen. Ze roepen Chemours zo iedere keer op om de PFAS-uitstoot naar nul terug te brengen.

Op basis van onder meer vertrouwelijke documenten meldde Zembla donderdag dat de leiding van DuPont – waar Chemours eerder onder viel – jarenlang heeft stilgehouden dat grondwater rond de fabriek en op stortplaatsen vervuild was geraakt met een PFAS-variant (PFOA). Daarvan was toen in de jaren negentig al bekend dat die schadelijk is voor de gezondheid.

De Provinciale Staten van Zuid-Holland willen de directie van Chemours in een hoorzitting ter verantwoording roepen. “Ik hoop dat ze consequent zijn”, zegt Van der Hel. “Niet alleen een hoorzitting houden om de gemoederen te sussen, maar ook daadwerkelijk de onderste steen boven halen. Geen woorden, maar daden. We zijn ontzettend dankbaar en blij dat door Zembla nu eindelijk op papier staat waar wij al zo lang naar gezocht hebben. We wisten al dat het goed scheef zat, maar we moesten het doen met vermoedens. Nu moet de fabriek echt zo snel mogelijk dicht.”

Twee dagen na de Zembla-uitzending was het bij de 167e actie van Gezondheid Vóór Alles aanzienlijk drukker dan normaal. Van der Hel zag ook politici van onder meer Volt, SP, GroenLinks, PvdA en een lokale partij uit Sliedrecht voor de hoofdingang. Van Chemours was volgens hem dit keer niemand aanwezig.