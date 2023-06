Nederland investeert in Europese supercomputer

Nederland werkt mee aan een nieuwe Europese supercomputer die in 2026 nabij Parijs komt te staan, maakt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bekend. Het systeem krijgt een rekencapaciteit van 5 miljoen moderne laptops. Het kabinet draait op voor 8 miljoen euro van de totale kosten van 542 miljoen euro.

De supercomputer zal worden gebruikt voor onderzoek. Zo zal het systeem de effecten van klimaatverandering preciezer kunnen doorrekenen. Tegenwoordig registreren apparaten als telescopen en satellieten zoveel gegevens, dat het amper bij te houden is. De slimme computer moet hierbij gaan helpen. Omdat het kabinet geld steekt in het project kunnen Nederlandse onderzoekers gebruikmaken van een deel van de rekentijd van de computer.

Het Jules Verne-consortium zal de computer bouwen en onderhouden. Dit is een Nederlands-Frans samenwerkingsproject dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van nieuwe technologie├źn. EuroHPC, een partnerschap van onder meer de Europese Unie en Europese lidstaten, betaalt de helft van de kosten. De andere helft wordt voor het grootste deel betaald door de Franse overheid en de rest door Nederland.

“Hiermee bevestigt Europa zijn positie in de wereldtop van het onderzoek”, zegt minister Dijkgraaf. “Wetenschappers krijgen met deze enorme computerkracht een blik op de toekomst en kunnen zo bijdragen aan het oplossen van fundamentele maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de gezondheidszorg of het tegengaan van klimaatverandering.”