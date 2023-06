Advies aan Hoge Raad: veroordeling Thijs H. in stand laten

De veroordeling van Thijs H. kan in stand blijven, zo adviseert de procureur-generaal dinsdag aan de Hoge Raad. H. werd in maart vorig jaar door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van drie mensen. Het hof achtte H. verminderd toerekeningsvatbaar als gevolg van een psychische stoornis.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van dertig jaar en tbs met dwang geëist tegen de drievoudig moordverdachte uit Brunssum. Zijn advocaten pleitten voor alleen een gedwongen tbs-behandeling zonder celstraf. Zijn advocaten vinden celstraf onterecht omdat H. in hun visie volledig ontoerekeningsvatbaar was. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose door schizofrenie toen hij de moorden pleegde.

Het hof oordeelde volgens het advies terecht dat H. de moorden deels kunnen worden toegerekend. Het hof wees erop dat H. zijn slachtoffers bewust uitkoos. “Iemand die lijdt aan een psychische stoornis kan nog steeds hebben nagedacht over de feitelijke betekenis van zijn voorgenomen daad en de gevolgen daarvan”, vindt ook de procureur-generaal.

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra zegt in een eerste reactie namens de nabestaanden: “Cliënten vinden het oordeel van de procureur-generaal niets minder dan logisch. Zij hopen dat de Hoge Raad snel uitspraak zal doen, zodat zij het strafproces achter zich kunnen laten.” De uitspraak van de Hoge Raad staat gepland op 17 oktober.