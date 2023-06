Bezwaar dassenbeschermers tegen natuurvergunning voor noodopvang

Natuurorganisatie Das & Boom heeft bezwaar gemaakt tegen de natuurvergunning die de provincie Gelderland heeft afgegeven voor het inrichten van een crisisnoodopvang in Heumen op de grens met Nijmegen. Op het beoogde terrein wonen dassen, een beschermde diersoort die niet verstoord mag worden. Volgens de organisatie overtreedt de provincie de wet door een vergunning af te geven. Als de vergunning niet wordt ingetrokken stapt Das & Boom naar de rechter.

De crisisnoodopvang had al in mei open moeten gaan, maar al meteen nadat de plannen voor de bouw van paviljoens voor 800 asielzoekers bekend werden bleek dat op het beoogde terrein dassenburchten zijn. Gelderland liet onderzoek doen en constateerde dat er maar één sporadisch gebruikte burcht op het terrein is. Daarom kon het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een ontheffing van de Wet natuurbescherming krijgen.

Das & Boom wil de camerabeelden zien die zouden bewijzen dat er geen drie dassenburchten in gebruik zijn. Bovendien hebben andere diersoorten die het moeilijk hebben, zoals uilen en roofvogels, ook last van het gebruik van het nu doodstille stukje grond en dat mag ook niet volgens de natuurwet, stelt de organisatie.

De crisisnoodopvang zou tot 1 december van dit jaar blijven staan. Das & Boom zegt dat het COA erop rekent dat de locatie langer open kan blijven, aangezien de particuliere eigenaar daar geen bezwaar tegen heeft.