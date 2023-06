Boze docenten registreren geen cijfers uit onvrede met academie

Op de Willem de Kooning Academie (WdKA) in Rotterdam is al langere tijd onrust onder docenten. Die groeide recent zo erg, dat ze hun ongenoegen kracht bijzetten door geen cijfers voor beoordeelde studenten te registreren. Er is onder meer langdurige onduidelijkheid over de roosters van de kunstacademie en onzekerheid over de gevolgen van bezuinigingen.

De school zou ook niet transparant zijn over ontwikkelingen. Ron Bormans, voorzitter van de overkoepelende Hogeschool Rotterdam, bevestigt in grote lijnen een verhaal in het AD. “Er is zeker onrust. Uit rapporten die we eerder daarom hebben laten maken, bleek dat we organisatorische steken hebben laten vallen.” De onvrede is uitgegroeid tot een gevoel van onveiligheid, aldus de topman, mede door de noodzakelijke bezuinigingen die voor de deur staan om de begroting sluitend te maken.

Bormans begrijpt de onrust en zegt voortdurend in gesprek te zijn om “weer helemaal de Willem de Kooning Academie te worden die we nu ook nog zeker wel voor 80 procent zijn.” Met de cijferstaking gingen de docenten echter over de schreef, vindt hij. “Daarmee dupeerden ze studenten. Die kunnen daarvan zelfs nadelen ondervinden als het om verblijfsduur of studiefinanciering gaat.”

Om hoeveel studenten het ging die geen cijfer kregen, weet hij niet. “Maar het is een principekwestie, of het er nou een is of 1500 zijn.”

De actie heeft de discussie over verbetering “meer scherpte” gegeven, aldus Bormans. In op internet te vinden stukken spreken de boze docenten zelfs van “een verbluffend vertoon van intimidatie- en pesttactieken die het reeds heersende klimaat van sociale onveiligheid binnen de WdKA onderstrepen en versterken”.

Bormans is niettemin optimistisch over de uitkomsten van de overleggen, zegt hij.